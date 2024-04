Calciomercato Milan | Jonathan David come Victor Osimhen | il suo trasferimento al Lille è sotto indagine

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 aprile 2024): ildel canadese al. Ecco il motivo: ilè nuovamente nei guai per ildel canadese… View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE Stadio, Giuseppe Sala insiste: ristrutturazione di San Siro in due fasi. Ecco ...