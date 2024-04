Calciomercato Milan | Gerry Cardinale pianifica il futuro | da Zirkzee a…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 aprile 2024), il numero uno rossonerosi prepara are il: pronti 50 milioni per l’acquisto diIl patron delsi prepara are ildel club di via Aldo Rossi, sia per quanto riguarda il, sia per l’organigramma societario. Adesso vogliamo, però, soffermarci sulla sessione di mercato che si avvicina sempre di più. Lo abbiamo detto tante volte, il grande colpo dell’estate, in casa rossonera, sarà l’acquisto del grande attaccante. Se, però, pensate che la proprietà rossonera spenderà 80/90 milioni di euro per un solo giocatore, vi sbagliate. Non siamo qui per rovinare i sogni di ...