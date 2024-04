Calciomercato Milan – Camarda | rinnovo in salita? Spunta la Juventus

Dalla Spagna giungono indiscrezioni secondo cui il Milan potrebbe fare un tentativo per Ederson in vista del Calciomercato estivo (pianetamilan)

La Salernitana può battere il record di meno punti fatti in una stagione - Continua la stagione da incubo della Salernitana, ferma all'ultimo posto in classifica con soli 15 punti rimediati nelle prime 31 giornate di Serie A. Con l'obiettivo salvezza che sembra ormai ...gianlucadimarzio

Dopo un solo anno, Natan può già salutare: ecco a quali cifre - Secondo quanto riporta Calciomercato.com – che riprende La Gazzetta dello ... Per me il suo caso può essere paragonato a quanto accaduto a De Ketelaere al Milan. Giocare prima in Brasile e poi in ...ilnapolionline

Calciomercato - Giuntoli mette paura al Milan: Juventus ci prova sia con Zirkzee (e il Bayern Monaco) che con Camarda - Calciomercato - Sono partite le grandi trattative di mercato in casa Juve. Giuntoli, in questo periodo, si sta concentrando soprattutto sull'attacco: dopo ...eurosport