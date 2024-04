Calciomercato Milan | 50 milioni per Zirkzee e maxi colpo? Il passato parla di flop Piatek e André Silva…

(Di venerdì 5 aprile 2024), ilè pronto a investire 50per l’acquisto di: ilci ricorda iPiatek e André Silva… Ilsi prepara ad acquistare il grande attaccante nella sessione diestiva. Il club vede Joshuacome il candidato numero uno per prendere il posto di Olivier Giroud, sempre più vicino al trasferimento in MLS al Los Angeles Fc. Secondo quanto filtra daello, Gerry Cardinale è pronto a sborsare una cifra vicina ai 50di euro pur di assicurarsi il gioiello olandese del Bologna. Ilpotrebbe quindi essere un’eccezione rispetto alla linea adottata da Red Bird che predilige l’acquisto di ...

Calciomercato Milan , Jonathan David come Victor Osimhen : il trasferimento del canadese al Lille è sotto indagine . Ecco il motivo Milan Calciomercato Milan , Jonathan David come Victor Osimhen : il ... (dailymilan)

Cardinale: 'Comprare il Milan è stato un affare, eppure mi davano del pazzo. Il primo anno non ho fatto nulla...' - Gerry Cardinale torna a parlare. Nelle ore in cui in casa Milan si rincorrono nuove voci su un imminente cambio di assetto manageriale, con l`ingresso di nuove.calciomercato

Un ex Manchester United è a un passo dal Milan: a breve l’ufficialità - In casa rossonera non si parla solo di mercato, in arrivo un nuovo membro che andrà a rinforzare la dirigenza.spaziomilan

Il Milan prepara la rivoluzione in attacco per la prossima stagione - Potrebbe cambiare tutto o quasi lì davanti, a cominciare dall'ormai annunciata partenza di Olivier Giroud con il più che probabile arrivo di un giovane di ...passionedelcalcio