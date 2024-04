Calciomercato Juve | Bremer fa le valigie Ecco dove andrà

(Di venerdì 5 aprile 2024)vuole abbandonare la corte bianconera: lo vuole una big della Premier.le ultime La permanenza diallanegli ultimi giorni non appare più così certa. Come fa sapere Tuttosport, infatti, si fanno sempre più insistenti le sirene che arrivano dalla Premier League. In ottica, sarebbe il Manchester United a volere a tutti i costi il difensore

Una prima stagione in Serie A condita da 6 gol e 2 assist in 23 partite giocate. Il tutto condito dalla convocazione stabile in Nazionale e, stravolgimenti dell’ultimo minuto a parte, la titolarità ... (calcioweb.eu)

TMW - Weah non ha convinto la Juve: possibile la cessione a giugno - Tim Weah sarebbe sulla lista dei partenti in casa Juventus: come riportato dai colleghi di "TMW", l'esterno americano classe 2000, arrivato dal Lille solo la scorsa estate, non ...tuttojuve

Carlo Nesti: “Allegri al 90%, ma tifo per un altro allenatore" - Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.tuttomercatoweb

Juventus, per Nesti al 90% il tecnico della prossima stagione sarà Allegri - Il giornalista ha aggiunto: 'Ripartirà dal 3-5-2, anche per questo non mi torna la strategia di Giuntoli orientata al tridente offensivo' ...it.blastingnews