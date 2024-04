Calciomercato | il PSV dice addio ad un giocatore Affare fatto

(Di venerdì 5 aprile 2024), il Burnley ha preso a parametro zero il terzino olandese Shurandy Sambo. Ecco le ultime sulla trattativa Come riportato da Fabrizio Romano negli ultimi minuti, il Burnley ha preso a parametro zero il terzino olandese Shurandy Sambo. Ecco le parole sulla trattativa di. FABRIZIO ROMANO – «Il Burnley ha concordato un accordo per

Napoli, che rivincita su Marotta dopo Zielinski | 40 milioni per rubare il centrale ai nerazzurri - Il Napoli prova a soffiare all'Inter il difensore centrale. De Laurentiis cerca la rivincita sul mercato con Marotta ...ilovepalermocalcio

Genoa, allarme in vista del Verona: si ferma Gudmundsson. Attacco in Emergenza - Suona l`allarme in casa Genoa in vista della trasferta di domenica pomeriggio in casa del Verona. Non bastassero le defezioni certe dello squalificato Mateo Retegui.calciomercato

Calciomercato Inter, intrigo Valentin Carboni: 3 scenari possibili nel futuro del talento argentino - I calciatori con più gol su calcio di punizione diretto della storia: Cristiano Ronaldo... Napoli ed Inter hanno messo nel mirino Olivier Boscagli del PSV, chi è il ...calciodangolo