Calcio Uisp Sale l’attesa per la fase finale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si entra nellaper il titolo di campione dell’Empolese Valdelsa di: si parte lunedì con l’andata dei quarti di. Si inizia dunque a sentire nell’area il sentore di gare e successi che potranno essere estremamente importanti. Le 8 qualificate sono le stesse dello scorso anno tranne un’unica squadra: il Gavena, che nel 2022-23 non riuscì a qualificarsi per merito de Le Cerbaie. Ad aprire lasarà la gara tra Ferruzza, vincitrice del Girone A, e Fibbiana, squadra riuscita a staccare il pass dopo essere arrivata seconda nel girone B all’ultima giornata. Martedì invece al Graziani di Montelupo andrà in scena la gara tra Computer Gross e Gavena, rispettivamente posizionate seconda nel gruppo B e terza nel raggruppamento A. Mercoledì ...

Il Club Forza Forlì si è aggiudicato il girone di Forlì e Ravenna del campionato over 35 della Uisp . Nell’ultima delle 18 giornate disputate i biancorossi hanno vinto lo spareggio coi campioni in ... (sport.quotidiano)

Il colpo di coda c’è, ma è troppo presto per capire se sia in grado di riaprire la lotta per il comando. Intanto, a tre giornate dalla fine del campionato nazionale di Calcio Uisp 2023-2024 Girone ... (sport.quotidiano)

Calcio Uisp. La capolista Gost fermata dai Gentlemen Monza. Le Leoni Arcore ne approfitta per avvicinarsi - Il colpo di coda c’è, ma è troppo presto per capire se sia in grado di riaprire la lotta per il comando. Intanto, a tre giornate dalla fine del campionato nazionale di Calcio Uisp 2023-2024 Girone Mon ...msn

Come da tradizione di Pasqua, coach Leonello Corridori è a Firenze con la squadra per giocare il Trofeo Bacciotti under 16F Uisp - Come da tradizione di Pasqua, coach Leonello Corridori è a Firenze con la squadra per giocare il Trofeo Bacciotti under 16F Uisp. Una super selezione che raccoglie atlete di quattro squadre ...grossetosport

PERADOTTO (UNAR), Calcio deve essere d'esempio. Su Acerbi... - Il coordinatore dell'Unar(sigla che indica l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Governo) Mattia Peradotto è stato intervistato da La Nazione per analizzare ...firenzeviola