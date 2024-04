Calcio Serie B Ascoli | il Patron Massimo Pulcinelli suona la carica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il presidente vicino alla squadra in questo momento di difficoltà. Ora l’è atteso da 7 finali, a partire da domenica prossima nella sfida casalinga col Venezia VALLESINA, 5 aprile 2024 – Dopo la cocente sconfitta di La Spezia, ilè tornato a parlare esprimendo il proprio stato d’animo in questo difficilissimo momento, coi bianconeri in procinto di affrontare l’ennesima sfida salvezza con il Venezia, la prima di 7 finali, come annunciato anche da mister Carrera. Il tecnico dell’Carrera (foto profilo FB ufficiale) Queste le parole del numero uno del sodalizio bianconero in conferenza stampa: «Sono stato al Picchio Village, ed abbiamo parlato con i ragazzi e con tutto lo staff. Ci siamo ...