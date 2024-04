Calcio Nella fase regionale della Coppa di Terza Il Dallas batte ai rigori l’Atletico Castiglione e passa in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) AtleticoRomagnano 9 d.t.r. (1-1) ATLETICO: Nicchi, Pucci, Gheri (68’ Giuntini), Magagnini, Tagliasacchi, Cristea (32’ Andreucci), Dini, Borgia, Biggi, Martinelli, Ferrari (87’ Valdrighi). A disp.: Giannechini, Pioli, Barfucci, Bertini, Canelli. All. PancettiROMAGNANO: Maccabruni, Bongiorni, Tognocchi, Navari, Bello Cova, Boccardi, Buo, Posenato (87’ Zebretto), Mulinacci , Iar, Antompaoli (57’ Fruzzetti). A disp.: Viacava, Pantera, Figaia, D’Adamo). All. Bertolini Arbitro: Cagnoli di Viareggio. Reti: 44’ Posenato, 45’+4’st. Pucci CASTELNUOVO GARFAGNANA – La compagine diCategoria delRomagnano strappa il pass per ladi...