Calcio Napoli | Calzona ritrova Kvara e punta il Monza

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 5 aprile 2024) C’è ottimismo per il recupero del georgiano in vista della delicata sfida che ilaffronterà domenica sul campo deldi Palladino. Buone notizie per il, contskhelia e Ngonge che sembrano quasi pronti per giocare domenica contro il. L’esterno sinistro georgiano appare in ripresa dalla forte contrattura all’adduttore della