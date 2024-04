CALCIO DILETTaNTI Promozione | Forlimpopoli e Civitella a segno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Così il turno infrasettimanale deiregionali. In Eccellenza rinviato il match del Cava Ronco sul campo della Savignanese per la scomparsa di Maria Crisitina De Zardo, presidente dei cesenati. Inè tornato al successo ile, in chiave salvezza, importante blitz del. Eccellenza (30ª giornata): Bentivoglio-Medicina Foss. 0-2, Castenaso-Sampaimola 2-3, Diegaro-Vis Novafeltria 2-0, Gambettola-Massa Lombarda 4-0, Granamica-Pietracuta 2-3, S. Agostino-Masi 1-1, Sasso Marconi-Reno 2-0, Tropical Coriano-Russi 0-0. Classifica: Sasso Marconi 67; Granamica 62; Pietracuta 54; Gambettola 53; Medicina F. 49; Reno 46; Tropical Coriano 45; Russi 42; Castenaso 41; Cava Ronco, Sampaimola 40; S. Agostino 38; Massa Lombarda 36; Masi, Diegaro 29; Vis Novafeltria 28; Savignanese 24; Bentivoglio ...

domenica 7 aprile, sarà il giorno della grande festa ? Se lo aspettano le centinaia di tifosi che riempiranno le tribune del ’Bulgarelli’ per il match tra Centese e Fly Sant’Antonio, per rendere il ... (sport.quotidiano)

AREZZO Pochi giorni all’inizio della seconda edizione del Memorial "Lorenzo Cerofolini ", dedicato al giovane di Quarata prematuramente scomparso per un incidente stradale nel dicembre del 2022. Il ... (sport.quotidiano)

CALCIO DILETTaNTI: cinque partite da non perdere, riflettori sull’Olmo Ferro - Quale Cairese in questo finale di campionato Quella che ha fatto arrabbiare mister Boschetto dopo il pareggio di Busalla o quella spietata che in mezzora ha liquidato la Golfoparadiso Il test contro ...ivg

CALCIO DILETTaNTI. Quattro Castella fuori dalla Coppa - Niente da fare per il Quattro Castella di mister Patrick Fava (foto) nel quarto di finale della Coppa di Prima categoria ha perso per 1-0 col Colombaro, uscito vincitore grazie al gol di Adjetey. Il C ...ilrestodelcarlino

CALCIO, Eccellenza: la finale nazionale di Coppa Paternò-Solbiatese in programma l’11 Maggio - In caso di parità dopo i 90 minuti, si giocheranno i tempi supplementari e verranno tirati gli eventuali calci di rigore. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale ...98zero