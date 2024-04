Calcio a 5 serie b Mattagnanese | sorpresa Boca Livorno vince sul filo di lana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel campionato nazionale dia 5di Pasqua poco gradita per la. I borghigiani sono stati superati 6-5 dal. Una bruciante sconfitta all’ultimo secondo di gioco contro un ottimo avversario. Una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con la testa rivolta alla zona play off. "Sicuramente potevamo fare meglio - afferma il presidente Tommaso Quartani - soprattutto sul 4-3 a nostro favore, quando abbiamo avuto alcune palle importanti per chiudere la partita. Ma questo è il futsal e dobbiamo fare i complimenti alla compagine livornese, per aver creduto fino in fondo a far propria la partita. Questo gli consente di scavalcarci al 3° posto in classifica. Ma niente è perduto, il nostro obiettivo play off è comunque vicino e ...