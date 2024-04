Calcio a 5 Serie B e C2 Vigor | la sfida è tosta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) E’ laFucecchio ad aprire il prossimo weekend dia 5. La squadra guidata da mister Poli è pronta a ospitare domani il Real Casalgrandese per il match valido per la penultima giornata del girone di C diB nazionale, ild’inizio è fissato per le 15. Una gara sulla carta complicata tenendo conto del valore degli avversari, che già all’andata ebbero la meglio riuscendo a imporsi 5-1 e tutt’ora in corso per un posto nei play-off grazie al loro attuale 5° posto con 30 punti. LaFucecchio ha estremo bisogno di punti per riuscire ad agganciare l’Arpi Nova al quartultimo posto così da potersi giocare le ultime chance salvezza nei play-out, da segnalare infatti che in caso di arrivo a pari punti con i pratesi i fucecchiesi potrebbero contare sul vantaggio degli scontri diretti a ...