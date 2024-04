Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | il programma e gli arbitri delle gare decisive tra il 5 e il 6 aprile

TERNI – È scattato il conto alla rovescia in vista della sfida-salvezza di domani (ore 14) contro il Modena, e le fere continuano a lavorare a porte chiuse per prepara rla nei minimi particolari, ... (sport.quotidiano)

E’ la Vigor Fucecchio ad aprire il prossimo weekend di Calcio a 5. La squadra guidata da mister Poli è pronta a ospitare domani il Real Casalgrandese per il match valido per la penultima giornata ... (sport.quotidiano)

Pagina 0 | Salernitana-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Colantuono e Ballardini ...corrieredellosport

Costantino (Akademia): “Tifosi messinesi lottiamo per gli stessi colori” VIDEO - Domenica Akademia inizia i playoff per la promozione in Serie A1 femminile, il segreto è "guardare sempre ... Domenica potenzialmente si potrebbe assistere alla partita di Calcio, inizio ore 14, e a ...tempostretto

Serie C, il calendario della 35^ giornata su Sky: le partite e gli orari - 35^ giornata del campionato di Serie C: tutte le gare della stagione saranno live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva ...sport.sky