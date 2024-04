Calcio a 5 Opes Toscana La marcia dei Dinosauri per piazzarsi al vertice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono il’unica antagonista della capolista Autofficina Salva nella corsa al titolo del campionato di serie A dia 5 organizzato dall’Calcetto. La seconda della classe vince infatti di misura lo scontro diretto con I Diavoli dei Balcani, terza forza della competizione, e prova a mantenere il passo della capolista. Il successo per iarriva col punteggio di 5-4, frutto di una sfida tiratissima, dove a fare la differenza sono stati i dettagli. Per la seconda della classe decisiva la tripletta di Diddi che ha letteralmente trascinato i suoi. A bersaglio anche Allori e Calamai con una marcatura a testa. Sul fronte opposto a illudere I Diavoli è la tripletta di Bali, che sommata al gol di Bakiu, comunque non basta per evitare la battuta d’arresto. In classifica i ...