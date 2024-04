Cade nel vuoto mentre lavora in cantiere | operaio 63enne morto a Castellana Grotte | disposta autopsia

Programmi tv. “Pechino Express” , è tornato ieri con una nuova puntata ricca di intense emozioni: il pubblico ha vissuto attimi di paura quando il giornalista Fabio Caressa è caduto in un fiume ... (tvzap)

Auto finisce nel Po, i soccorritori cercano un uomo - TAGLIO DI PO - Dalle 14.30, di oggi venerdì 5 aprile, i vigili del fuoco stanno operando sul Po, nel comune di Taglio di Po per un un’auto probabilmente finita all’interno ...ilgazzettino

Tragedia a Frosinone: Cade da una scala mentre pota un albero e muore - Non ce l'ha fatta l'uomo di sessantacinque anni caduto da una scala mentre stava potando una pianta a Frosinone. L'uomo, trasportato con l'eliambulanza in ospedale, è morto per le gravi ferite e i ...fanpage

Brusago, Cade in moto: sedicenne soccorso dall'elicottero - L'evento è stato organizzato dal Comune di Baselga, grazie all'impegno degli assessori Umberto Corradini e Pierluigi Bernardi, e dall'Istituto comprensivo guidato dalla preside Norma Borgogno Nel ...giornaletrentino