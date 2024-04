Cade da una impalcatura e viene trafitto da un’asta di ferro ad una gamba | è in ospedale

Aridosso della Pasqua, la Compagnia di Gesù ha diffuso una dichiarazione sulla situazione a Gaza e i toni non sono teneri nei confronti di Israele: “Quasi sei mesi di guerra a Gaza e le armi non ... (ilfoglio)

Usa, scivola e rimane aggrappato alla scogliera a strapiombo sul mare: il difficile salvataggio - Un uomo che stava percorrendo un sentiero all'interno della Gate National Recreation Area - oltre 82mila acri di paesaggi protetti che circondano la San Francisco Bay Area, negli Usa - è scivolato per ...notizie.tiscali

Ciclismo e cadute, scontro sulla nuova chicane alla Parigi-Roubaix. Van der Poel non vuole credere ai suoi occhi: “È ancora più pericolosa” - “Questa chicane è ancora più pericolosa. Non mi sento a mio agio in gruppo verso la foresta”. Con queste parole Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica e vincitore della passata edizione de ...ilfattoquotidiano

Il tuffatore scivola e Cade davanti al presidente Macron. La lezione di ironia di Alexis Jandard: “Merito di essere preso in giro” - Il tuffatore olimpico Alexis Jandard, 26 anni, è scivolato su una tavola mentre stava per tuffarsi in acqua durante l'evento, alla presenza del presidente Emmanuel… Leggi ...informazione