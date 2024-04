Buongiorno | sarà asta! Inter e Milan ma anche un club spagnolo – DAZN

(Di venerdì 5 aprile 2024)si preannuncia un nome fortissimo per il prossimo calciomercato estivo. Il difensore del Torino è richiesto dall’madal. Ora, secondo Orazio Accomando di, spuntal’Atletico Madrid– Alessandroil prossimo ambitissimo nome del calciomercato estivo. Il difensore centrale del Torino e della Nazionale italiana potrebbe scatenare l’ennesimo derby di mercato tra, ma spuntaDiego Pablo Simeone: “Torino,pernon hanno mai nascostoesse, con i rossoneri in particolare che ...

Secondo quanto riportato da Tmw, Alessandro Buongiorno , difensore e obiettivo di mercato del Milan , lascerà il Torino in estate (pianetamilan)

“Abbiamo fatto grandi prestazioni, ma c’è il rammarico per i risultati: diminuendo le partite i punti diventano più pesanti, quindi contro la Fiorentina sarà mega importante”. Il tecnico del ... (sportface)

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 aprile 2024: Buongiorno, buonasera Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una ... presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una ...

Domenica 7 a Carovigno il Premio alla Cultura 'Michele Cretì': Cesaria', Giovanni Buongiorno - Ente Culturale 'Nzegna, Francesco Carparelli - Sbandieratori Città ... L'appuntamento di questa domenica sarà ancora una volta un modo per ritrovarsi intorno al fuoco ...