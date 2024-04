Buongiorno | l’Inter si muove! L’idea per arrivare al difensore – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Alessandroè finito nel mirino del(e non solo). Secondo l’edizione odierna di Tuttosport la squadra nerazzurra ha un piano peraldel Torino IDEA –pensa al post Acerbi e sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, spicca il nome di Alessandrodel Torino. Quella di Cairo è però bottega cara: presumibilmente, scrive il quotidiano, dopo l’Europeo i granata non si siederanno a trattare per ilper meno di 40 milioni., a meno di scossoni societari a maggio, dovrà operare sul mercato come fatto negli ultimi anni: non c’è possibilità di offrire 40 milioni cash al Torino, a meno di una cessione importante. Ecco che quindiè ...