Bungie | due importanti dimissioni annunciate modificano gli equilibri interni

(Di venerdì 5 aprile 2024) All’interno degli studi di sviluppo i grandi cambiamenti non passano solo dai licenziamenti o dalle cosiddette ristrutturazioni interne. Quasi quotidianamente giungono notizie di avvicendamenti ochein modo anche importante la struttura di un team. Solo ieri abbiamo parlato dell’addio di Tameem Antoniades a Ninja Theory, che aveva co-fondato e con la quale aveva lavorato ai piùprogetti. Oggi si diffonde invece la notizia che riguarda, che perde due figure di spessore. La prima è Ben Lewis, direttore delle comunicazioni, che sui social ha annunciato le propriedalla compagnia impegnata nella rifinitura di Destiny 2: La Forma Ultima. La seconda defezione riguarda invece Jaremy Ricj, mangign director of revenue and product management, che passa a Sony ...

