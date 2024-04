Brescia in missione playoff contro il Pisa | c’è il dubbio Cistana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – La sfida dei tanti ex con il, in programma domani, sabato 6 aprile, alle 14 al “Rigamonti”, può emettere un giudizio molto importante sulla voglia di play off del. La squadra di Maran, che prima di tornare in biancazzurro ha vissuto la sua ultima, breve esperienza proprio sulla panchina nerazzurra, è giunta alla trentaduesima giornata (mancano ancora sette partite alla conclusione della regular season) non solo con un bottino di otto punti di vantaggio sulla zona playout, ma, soprattutto, collocata all’ultimo posto utile per disputare i. Vista l’attuale classifica, non sono ancora del tutto assegnate le ultime due poltrone per disputare gli spareggi-promozione. Al momento sono comodamente seduti Sampdoria e, ma alle spalle delle Rondinelle ci sono ...