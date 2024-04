Brando Ephrikian e Raffaella finalmente insieme | lui conosce la famiglia di lei

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo essere uscitida Uomini e Donne,Scuotto hanno avuto davvero poche occasioni per trascorrere del tempo, cosa che ha fatto sorgere anche dei sospetti ai fan. In particolar modo, alcuni hanno iniziato a temere che i due si fossero già lasciati, ma non è affatto così. Proprio ieri, infatti, l’ex tronista di UeD ha raggiunto la giovane a Napoli ed ha deciso di immortalare il tutto.riuniti dopo un bel po’ di lontananzaScuotto si sonorivisti, dopo aver trascorso solo qualche giornopost scelta a Venezia e poi nella città di lui. Adesso, invece, è stato il ragazzo a ...