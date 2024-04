Brad Pitt | per gli avvocati di Angelina Jolie gli abusi iniziarono prima dell' incidente in aereo del 2016

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ancora guerra di versioni sulle liti che hanno portato alla fine del matrimonio da favola traha diramato tramite gliuna nuova dichiarazione in tribunale in cui sostiene che l'exè stato violento nei suoi confronti benindelche l'ha portata a chiedere il divorzio. Nell'ambitoa battaglia legale in corso tra l'ex coppia per il controlloa loro azienda vinicola francese Château Miraval, il 4 aprile il team legale'attrice ha presentato una mozione per presentare nuove informazioni che secondo loro ...