Boxe | Pamel Malvina è campionessa europea EBU Silver | battuta Barker Porter

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bologna, 5 aprile 2024 – Un Paladozza vestito a festa celebra una notte di, una notte dedicata alla Noble Art ma sopratutto aNoutcho Sawa, stella della Bologninae nuovaEBU. La pugile infermiera ha riacceso la miccia della passione per il pugilato all’ombra delle Due Torri, partendo dai quartieri popolari, là dove la sua palestra è nata e dove si è radicata offrendo una possibilità sportiva e chi difficilmente potrebbe avvicinarsi a questo ambiente, riscoprendo l’anima popolare di una disciplina nata tra la gente comune. Quella gente che lotta fuori e dentro il ring, come recita lo slogan che Alessandro Dané e Franco Palmieri si portano dietro come un mantra. E così nel Madison Square Garden di Piazza Azzarita va ...