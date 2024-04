Boxe | dalla palestra popolare al sogno del titolo europeo La storia dell’infermiera Pamela Malvina | “Sul ring porto le difficoltà che ho combattuto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) È arrivata dal Camerun in Italia da bambina, ha ottenuto la cittadinanza dopo venti lunghi anni e questa sera si giocherà ilEbu Silver suldel PalaDozza di Bologna di fronte a migliaia di tifosi e compagne di lotta.Noutcho Sawa, 31 anni, lavora come infermiera in ospedale ed è una pugile professionista. Lo scorso anno ha vinto ilitaliano e attualmente si trova al sesto al sesto posto della classifica stilataEuropean Boxing Union, tredicesima a livello mondiale. Imbattuta tra i professionisti, questa sera sfiderà la britannica Jordan Barker Porter in uno dei templi dellaitaliana, il “Madison” di piazza Azzarita. Unche in passato ha ospitato leggende come Dante Canè e Nino ...