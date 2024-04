Borse Ue pesanti | lavoro Usa sopra le stime I falchi della Fed ora fanno paura

(Di venerdì 5 aprile 2024) Non aiutano le tensioni in Medio Oriente. Future di Wall Street in rialzo, dopo i calivigilia. Oro cala dai record. Euro in discesa, ma1,08 dollari. Brent90 dollari

Anche le piazze asiatiche hanno perso terreno, non aiutano le tensioni in Medio Oriente. Oro cala dai record. Euro in discesa, ma sopra 1,08 dollari (ilsole24ore)

Borse europee negative, pesano commenti hawkish Fed e timori geopolitici - Pesano l'aumento delle tensioni in Medio Oriente e i nuovi ... che registra un ribasso dell'1,39%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,68%; sulla stessa linea, ...teleborsa

Borsa ultime notizie: listini in profondo rosso, pesa Wall Street. A Milano si salva solo Eni, tonfo delle banche. È iniziata la correzione - Sono tutte in forte ribasso le Borse europee in attesa dei dati sul lavoro Usa. Il falco della Fed di Minneapolis mette in dubbio il taglio dei tassi. Petrolio in rialzo. La domanda degli investitori ...firstonline.info

Borsa: Milano cede (-1,7%) con l'Europa in attesa lavoro in Usa - Piazza Affari (-1,7%) e le altre Borse europee (Francoforte -1,46%, Parigi -1,33%, Londra -0,88%) sono in deciso calo mentre i futures su Wall Street si muovono in marginale recupero in attesa dei dat ...quotidiano