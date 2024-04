Il Giappone ha comunicato a sorpresa che la sua economia è entrata in recessione tecnica per il calo dei consumi interni. Mercati della Cina continentale ancora chiusi per la festività del Capodanno ... (ilsole24ore)

Tokyo chiusa per festività. Yen in calo sul dollaro dopo il rialzo dei tassi deciso da Bank of Japan (ilsole24ore)

Listini in rialzo dopo i guadagni di Wall Street, con l’attenzione spostata sui principali dati sui prezzi al consumo statunitensi previsti per oggi (ilsole24ore)

Borse asiatiche in calo dopo flessione di Wall Street: Tokyo apre a -1,35%, crollo a Singapore - Le azioni anche su altre Borse asiatiche - Sydney, Seoul e Hong Kong - sono per lo più in calo dopo che un funzionario della Federal Reserve ha dichiarato che la banca centrale potrebbe non effettuare ...ilsole24ore

CICC e BRI: i ponti finanziari tra la Cina e il Sud-Est asiatico - La Cina mantiene la sua posizione di principale partner commerciale dell'Asean. Come e perché Pechino continuerà a puntare su questa regione.money

Borse: idee e strategie per posizionarsi in caso di shock geopolitici - Come posizionare i portafogli dinanzi agli scenari geopolitici negativi per le Borse lo spiegano gli esperti di State Street Global Advisors ...wallstreetitalia