Borsa | Milano in rosso con Snam | Italgas e Mps | bene l' Eni

(Di venerdì 5 aprile 2024) Seduta di forti vendite per Piazza Affari che sconta, la pari delle altre Borse europee, le incertezze sulla tempistica del taglio dei tassi e le tensioni in Medioriente. Il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,29%, con le utility in testa alle vendite:ha perso il 3,9%,il 3,6% e Terna il 2,6%. Tra i bancari sono andate male Mps (-3,1%) e la Popolare di Sondrio (-2,1%). In difficoltà anche Amplifon (-2,4%), Stm (-2,3%), Enel (-2,3%), Cucinelli (-2,3%) e Recordati (-2,2%). In controtendenza Eni (+1%), spinta dalla corsa del petrolio e dall'annuncio di un buyback da 1,1 miliardi di euro, e Leonardo (+0,8%), con il settore della difesa che tiene su tutti i listini europei. Tim, che ha annunciato un finanziamento ponte da 1,5 miliardi per accompagnare il closing della cessione della rete, ha ceduto l'1,3%. Fuori dal Ftse Mib vola Greenthesis ...

Piazza Affari (-1,7%) e le altre Borse europee (Francoforte -1,46%, Parigi -1,33%, Londra -0,88%) sono in deciso calo mentre i futures su Wall Street si muovono in marginale recupero in attesa dei ...

Pil: Gentiloni, verso conferma stima 2024 per Italia a +0,6/0,7% - Media europea molto simile a dato italiano anche su 2025' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - 'Le stime della Commissione parlano per l'Italia di una crescita dello 0,6-0,7% per ...borsaitaliana

