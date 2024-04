Borsa | Milano cede -1 | 27% con le banche e Stellantis | ok Eni

(Di venerdì 5 aprile 2024) Avvio negativo per(-1,27%) in linea con gli altri listini europei e con Wall Street che ha segnato ieri una battuta d'arresto in attesa oggi dei dati sul lavoro Usa. A Piazza Affari si muove controcorrente Eni (+1,79%) col greggio salito le tensioni fra Israele e Iran. Hanno inoltre segno positivo solo Hera (+0,38%) e Saipem (+0,27%). Giù invece leguidate da Intesa (-2,47%) e Banco Bpm (-2,46%) nonché(-2,02%) non aiutata dalle immatricolazioni negli Stati Uniti.

In calo Milano e le borse europee - A Milano il FTSEMib perde più di un punto percentuale ... Juventus FC (+0,26%) rende noto che, in seguito all'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta, ...soldionline

Mercati azionari Borsa svizzera: apertura in netto ribasso, SMI -1,33% - La Borsa svizzera ha aperto in netto ribasso, dopo il pesante calo di Wall Street ieri. L'indice principale SMI era in diminuzione dell'1,33% poco dopo le 9.10 a 11'535,20 punti.bluewin.ch

Milano – Come andrà la Borsa oggi Troppo caldo o troppo freddo - Milano – Come andrà la Borsa oggi Troppo caldo o troppo freddolagendanews