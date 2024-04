Borsa | Europa ko con tassi e petrolio nonostante Wall Street

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono la seduta in deciso ribassol'avvio positivo di, che accoglie con favore i dati sul mercato del lavoro americano, decisamente migliori delle attese, a dispetto del fatto che un'economia forte allontana le speranze di un taglio deia breve. Parigi e Francoforte cedono l'1,4%, Milano l'1,3%, Londra lo 0,9% mentre a New York il Nasdaq sale dello 0,9% e l'S&P 500 dello 0,4%. In rialzo i rendimenti dei bond mentre gli investitori riducono le scommesse su un taglio deida parte della Fed: quelli dei Treasury americani salgono di 5 punti base, al 4,36%, mentre quelli dei Btp aumentano di 4 punti base, al 3,78%, con lo spread con il Bund che si apre di due punti, a quota 140 punti base. A spingere i listini europei al ...