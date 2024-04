Bonus benzina da 200 euro | come funziona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 aprile 2024 – Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un aumento considerevole del prezzo del carburante, con le conseguenti difficoltà per i cittadini che necessitano di fare rifornimento per poter svolgere le proprie azioni quotidiane, dal tragitto per andare a lavoro fino alle attività familiari e del proprio tempo libero. Per aiutare le persone in maggiore difficoltà nell’affrontare il caro, il governo Draghi aveva introdotto nel 2022 il cosiddettoda 200, rivolto esclusivamente ai lavoratori del settore privato e con un limite di reddito. La misura, contenuta inizialmente nel decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, il Decreto Aiuti, ha trovato conferma anche negli anni successivi alla sua emanazione, ivi compreso il 2024....