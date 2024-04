Bonan | «Inzaghi | sua Inter tra antico e moderno! Bravo in un aspetto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024)oggi festeggia il suo quarantottesimo compleanno e lo fa da primo in classifica e dopo aver conquistato la sua centesima vittoria sulla panchina dell’a Sky Sport si concentra sull’comunicato dell’allenatore nerazzurro COMUNICATORE PRIVATO – Simoneall’è riuscito a vincere trofei ma anche a dare un bel gioco alla sua squadra. Alessandrocelebra l’allenatore nerazzurro, vicinissimo al primo scudetto della sua carriera: «Un lavoro eccezionale di un allenatore che è riuscito a ottenere risultati e anche a far giocare molto bene l’. La squadra nerazzurra gioca un calcio di stampoinsieme, questo sviluppo del gioco in lungo e in largo, questa partenza dal ...