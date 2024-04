Bombardato l’ufficio di Medici senza frontiere L’allarme | “Non è un attacco isolato”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Tra la guerra in Ucraina e la guerra nella Striscia di Gaza, dove un medico israeliano ha denunciato in una lettera le orribili torture perpetrate nei confronti dei detenuti palestinesi, è un periodo particolarmente intenso, usando un eufemismo, perche prova a offrire supporto alla popolazione. Proprio un ufficio diè statoin Ucraina, precisamente a Pokrovsk, come denunciato da Vincenzo Porpiglia, coordinatore delle emergenze dell’organizzazione in terra ucraina. Ufficio dicolpito da un bombardamento Il bombardamento si è verificato alle 3:00 di questa mattina e ha colpito ...