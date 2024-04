Boldrini ad Arezzo | venerdì 5 aprile per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024), 52024 –, alle ore 17, l'onorevole Lauraparteciperà al flash mob organizzato dal Pd die previsto in piazza San Michele per chiedere l'immediatoil, laisraeliani ancora nelle mani di Hamas e la protezione della popolazione civile nella Striscia. "Ormai è evidente a tutti che il governo Netanyahu non ha come obiettivo la, ma l'allargamento della guerra a tutta la regione e l’ annientamento del popolo palestinese. Questa politica scellerata non solo è devastante per i palestinesi, ma sta mettendo all'angolo il popolo ...