Blockchain e Metaverso al servizio del Terzo Settore | 1Caffè Onlus e Young Platform per la solidarietà

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un’associazione non profit all’avanguardia, nata digitalmente nel 2011 per sostenere le piccole realtà non profit italiane attraverso la propria piattaforma di crowdfunding, premiata da Wired come idea innovativa e selezionata per la Hall of Innovation nel 2014, 1 Caffènon poteva che confermarsi uno degli enti più pioneristici del. Oltre ad aprirsi alle donazioni attraverso le criptovalute come strumento di raccolta fondi, che consentono un’assoluta tracciabilità delle transazioni, 1 Caffèlancia “Spreading Love”, la sua prima collezione di NFT solidali in favore della causa istituzionale della, ovvero il sostegno al tessuto associazionistico italiano come mezzo per rendere questo mondo un luogo migliore., criptovalute e ...