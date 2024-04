Blinken a Israele | su aiuti fare di più

(Di venerdì 5 aprile 2024) 18.21 Gli sforzi diper aumentare gliai civili a Gaza sono incoraggianti, ma potrebbero non essere sufficienti. Lo ha detto il Segretario di Stato Usa,, dopo l'annunciata apertura del valico di Erez.ha aggiunto che sulla morte dei 7 operatori della World Central Kitchen sotto gli attacchi aerei israeliani è necessaria "un'indagine indipendente e approfondita".Gli Usa hanno ricevuto il rapporto israeliano sull'accaduto e lo stanno esaminando."devein modo che non accada di nuovo",conclude.

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 169 di conflitto Guerra Israele ... (notizie)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 26 marzo. Il Segretario di Stato Usa ha anche sottolineato la «necessità di aumentare immediatamente e sostenere l’assistenza umanitaria per ... (corriere)

Gli Stati Uniti stanno rivedendo con attenzione l'inchiesta israeliana sulla strage dei 7 cooperanti di World Central Kitchen uccisi in un raid nella Striscia di Gaza e Washington seguirà con molta ... (quotidiano)

Hezbollah: Iran risponderà a Israele, “svolta nella guerra” - Il leader libanese Nasrallah ha aggiunto: “Il nostro fronte resta aperto per sostenere Gaza” - ONU, Guterres: “Indagini per risolvere gli errori di Israele a Gaza” ...rsi.ch

MEDIO ORIENTE: Attacco contro consolato Iran in Siria 'punto di svolta' - capo Hezbollah - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente:17,05 - Il capo del gruppo armato libanese Hezbollah ha dichiarato che l'attacco israeliano contro il consolato dell'Ir ...msn

Da Biden un ultimatum a Netanyahu: se Israele non cambia registro sulla guerra, stop al supporto americano - Per Netanyahu si mette male. Biden tuona: "Se Israele non tutelerà i civili, addio al supporto americano". Ma Tel Aviv prova a resistere.lanotiziagiornale