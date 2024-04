Biscotti brownie al cioccolato fondente | pronti in 5 minuti | uno tira l’altro

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una ricetta semplice e deliziosa, per una buona riuscita utilizziamo le uova a temperatura ambiente, ricordiamoci di estrarle dal frigorifero in tempo! Una volta assemblato l’impasto, lasciamolo riposare per una decina di, in modo che possa rassodarsi perfettamente. Se la cucina è molto calda e supera i 25 gradi, riponiamolo in frigo, altrimenti lasciamolo sul piano di lavoro, coperto dal cellophane. La ricetta è semplicissima e ci permette, tra, di utilizzare ildella uova di Pasqua, se avanzato. Insomma, non perdiamo altro tempo e mettiamoci al lavoro. Cuciniamo insieme! Si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 30 gr di burro non salato 50 gr di farina 00 1 gr di bicarbonato di sodio 1 gr di ...