Biopiattaforma di Sesto San Giovanni promossa Ma Cologno Monzese si sfila

(Di venerdì 5 aprile 2024)San, 5 aprile 2024 – Fino a febbraio 2024 sono state trattate circa 11mila tonnellate di frazione umida, con l’immissione nella rete locale Unareti di oltre 400mila metri cubi di biometano. L’obiettivo è quello di trasformare in bioenergia le oltre 30mila tonnellate di rifiuti all’anno, per produrre fino a 2,7 milioni di metri cubi di biometano, sufficienti a soddisfare la domanda di energia pulita e rinnovabile di 1.700 famiglie. È quanto emerge dall’avvio del trattamento Forsu nel primo bilancio delladi via Manin, aSan, il primo impianto simile realizzato in Italia, che vede la gestione da parte della società ZeroC, nata dai Comuni soci e dal Gruppo Cap Holding. I lavori erano stati avviati nel 2019 e hanno portato alla creazione del primo polo ...