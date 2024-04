Biondo da “Amici” a Netflix | ma come attore non convince | la sua replica

(Di venerdì 5 aprile 2024) Personaggi Tv. Il cantante, doposi è reinventatoed è arrivato fino ad accaparrarsi il ruolo di protagonista della serieFabbricante di Lacrime. Il film diretto da Alessandro Genovesi e tratto dall’omonimo fenomeno letterario di Erin Doom, è uscito ieri, 4 aprile 2024 sulla piattaforma streaming.è Rigel, uno dei due protagonisti: un ragazzo affascinante e al tempo stesso tenebroso. La sua interpretazione però non ha convinto i telespettatori. Cosa ha rispostoalle critiche? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Diletta Leotta cacciata dal locale “estremo”: brutta disavventura per lei Leggi anche: “Uomini e Donne” oggi, nasce un nuovo amore e colpo di scena su Maura e Gianluca Chi ...

Il Fabbricante di Lacrime su Netflix potrebbe non essere apprezzato da tutti, ma sicuramente farà parlare di sé. Tra citazioni esilaranti e momenti struggenti, il film offre un viaggio che potrebbe ... (tvpertutti)

Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni (noto al pubblico come Biondo ed ex concorrente della 17esima edizione di “ Amici di Maria De Filippi”) sono i protagonisti del film “ Fabbricante di Lacrime ”, ... (ilfattoquotidiano)

Il Fabbricante di Lacrime, il film Netflix tratto dal libro è una vera delusione: la recensione - La recensione de Il Fabbricante di Lacrime, il film originale italiano Netflix tratto dall'omonimo best seller di Erin Doom ...tvblog

Biondo da Amici a Netflix, protagonista di Fabbricante di Lacrime: «Critiche per come recito Mi piacciono i fischi, farò ricredere tutti» - Dalla musica al cinema. È stato questo il salto di Biondo, l'ex cantante di Amici, che è sbarcato su Netflix come protagonista di Fabbricante di Lacrime, il film diretto ...leggo

Amici, un ex allievo protagonista di un film Netflix: arrivano gli auguri di Maria De Filippi! - Amici, Simone Baldasseroni - in arte Biondo - protagonista di Fabbricante di lacrime su Netflix: gli auguri di Maria De Filippi! Questo è il caso di Simone Baldasseroni, un nome che ai fan di Amici ...comingsoon