Bilancio | Noi per Lusciano | incapacità politica di Mariniello

(Di venerdì 5 aprile 2024). In merito alle problematiche evidenziate in questi giorni ed in particolare con la delibera con cui la Giunta Comunale diha deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario da discutere e deliberare nel consiglio comunale convocato per il 22 e 23 aprile prossimo, è necessario fare chiarezza sul percorso scelto per il risanamento dei conti pubblici. Innanzitutto, bisogna precisare che si procede con il dissesto finanziario nel caso in cui l’ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di assolvere ai debiti liquidi ed esigibili. E sicuramente questo non è il caso di, in quanto nei dieci anni di amministrazione Esposito tutte le imprese fornitrici di beni e servizi sono state sempre regolarmente pagate, tutti i servizi ...