Bijol | 'Inter fortissima | ora difendo ma ho i piedi da regista'

(Di venerdì 5 aprile 2024) Jakalancia la sfida all`. Il 25enne difensore sloveno dell`Udinese ha dichiarato in un`vista a Tuttosport: `Nell`ultimo 3-1...

Bijol si prepara alla sfida all’Inter in programma lunedì. In una lunga intervista concessa a Tuttosport, il difensore dell’Udinese lancia la sfida ai nerazzurri RICORDO – Bijol ricorda la sfida fra ... (inter-news)

Tuttosport - Contatti con Retegui - Nel taglio alto spazio al futuro di Alessandro Buongiorno, corteggiato dalla Premier, mentre in basso trova spazio il mercato degli allenatori (focus su Gilardino) e l'Intervista a Jaka Bijol.tuttojuve

Bijol: «Inter, proveremo a fare tre punti! Loro i più forti in Italia» - Bijol si prepara alla sfida all’Inter in programma lunedì. In una lunga Intervista concessa a Tuttosport, il difensore dell’Udinese lancia la sfida ai nerazzurri RICORDO – Bijol ricorda la sfida fra U ...informazione

Milan: l’Inter prova lo scippo, ma il prezzo è alto - L'Inter vuole mettere le mani su Buongiorno. La sua valutazione, però, è considerata troppo alta e il futuro resta così tutto da scrivere ...milanlive