Colloqui ad alto livello nella capitale egiziana per discutere degli sforzi per liberare altri ostaggi e anche della possibilità di un cessate il fuoco. Anche Pechino dopo Wa Shin gton afferma la ... (huffingtonpost)

Le notizie di venerdì 16 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Il presidente Usa ha ribadito al premier israeliano l’opposizione degli Stati Uniti ad un attacco a Rafah «senza ... (corriere)

Telefonata di 40 minuti tra i due leader. Pressing del presidente Usa sul premier israeliano, che denuncia "pressioni internazionali" per accettare uno Stato palestinese (ilgiornale)

Biden a Egitto e Qatar, pressing su Hamas per gli ostaggi - Joe Biden ha scritto ai leader di Egitto e Qatar esortandoli a fare pressione su Hamas per un accordo con Israele sugli ostaggi. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana, secondo quant ...ansa

Doppio impatto su Israele. Dopo Biden sblocca valico, negoziato e indagini. Dopo l'Iran chiude 30 ambasciate - Netanyahu farà passare gli aiuti per Gaza da Erez, manda Mossad e Shin Bet al Cairo, chiede scusa per il "grave errore" contro il convoglio Wck, ...huffingtonpost

Israele chiude 30 ambasciate in tutto il mondo (tra cui Roma) per le minacce iraniane. Licenziati due ufficiali per l'attacco al Wck - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si sono sentiti al telefono: la priorità deve essere proteggere gli operatori ...ilmessaggero