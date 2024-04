Bestiario dei soprannomi calcistici

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si ringrazia Medieval Bestiary e la creatività dei miniaturisti medievali per l’apparato iconografico. Diè pieno il calcio: gli appellativi nascono, sbocciano, restano attaccati a un giocatore, dando colore al suo personaggio attraverso le esultanze, i titoli di giornale, i giochi di parole. I giornalisti ringraziano: non devono scervellarsi troppo per evitare di ripetere all’infinito il cognome di un giocatore. Gli esempi si sprecano, dalla “Joya” Paulo Dybala fino al “Fideo” (“secco”) Angel Di Maria. Tra tutti iaffibbiati ai calciatori, ce ne sono alcuni che vengono presi dal vasto e variegato mondo animale. Gli animali e il calcio, in realtà, hanno un rapporto che va oltre i, che si manifesta nella simbologia delle squadre (il Biscione dell’Inter o la Zebra della Juventus, ad esempio), nelle ...