Berrettini-Sonego in tv oggi | orario ATP Marrakech 2024 | programma | canale | streaming

(Di venerdì 5 aprile 2024), venerdì 5 aprile, l’ATP25o disarà una sorta di “Little Italy“, considerando i tre tennisti che scenderanno in campo per i quarti di finale del torneo sulla terra rossa marocchina. Terra banco, dunque, il derby tra Matteoe Lorenzo. Una partita importante per entrambi e le ragioni sono diverse. Il romano sta cercando di recuperare terreno dopo essere stato tanto tempo lontano dai campi per i suoi noti problemi fisici. Il ritorno sui campi è stato ottimo, con la Finale raggiunta a Phoenix, e sulla terraha voglia di dar seguito per avvicinarsi al meglio al clou della stagione sul rosso, ovvero gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros. Per il piemontese un momento un po’ diverso. La scorsa settimana è arrivata la notizia dell’interruzione del ...

Derby azzurro da non perdere all'Atp 250 di Marrakesh. Matteo Berrettini, che sulla terra rossa in questo torneo ha battuto il kazako Shevchenko e lo spagnolo Munar, cerca ulteriori conferme della ... (today)

Nadal alza bandiera bianca anche alla ’prima’ sul rosso: "Sono tempi difficili per me. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette" è il ... (sport.quotidiano)

Berrettini-Sonego, oggi Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta - Il match dei quarti di finale dell'Atp Marrakech 2024 tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si gioca venerdì 5 aprile alle 15.40 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport ...today

ATP Marrakech, Carballes Baena e Vukic fanno fuori Evans ed Ofner, ko anche Wawrinka - A Marrakech è scesa in campo la parte 'non italiana' del tabellone. Dopo quattro azzurri in campo nella giornata di ieri, con tre vittorie ed una sconfitta, oggi vanno in archivio le altre quattro par ...oasport

Wild card per Berrettini: sarà in campo a Monte-Carlo - Matteo Berrettini sorride, sarà in campo al Masters 1000 di Monte-Carlo: ha ricevuto una wild card dagli organizzatori ...sportfair