Berrettini-Sonego | è derby a Marrakech | un match che vale più di un quarto di finale ATP 250

(Di venerdì 5 aprile 2024) La terra rossa disi tinge d’azzurro per un’altra giornata all’insegna dell’Italtennis in occasione dei quarti didell’ATP 250 in corso di svolgimento in Marocco. Se mercoledì solamente la sconfitta di Flavio Cobolli ci ha privato di ben due, i nostri portacolori restano assoluti protagonisti del torneo e puntano ad arrivare fino in fondo: Fabio Fognini, impegnato come 2°dalle 13:00 italiane contro il russo Pavel Kotov, va a caccia di punti fondamentali per centrare l’accesso diretto tramite ranking al main draw del Roland Garros, poi sarà il turno della sfida tra Matteoe Lorenzo. E non può che far piacere rivedere entrambi nella posizione di contendersi un posto in una semiATP.– in ...