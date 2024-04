Berrettini-Navone in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Matteoaffronterà Marianonella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Prosegue l’ottimo torneo del tennista azzurro, che dopo le vittorie ai danni di Shevchenko e Munar ha piegato anche il connazionale Sonego, tornando a disputare una semifinale Atp. Il suo prossimo avversario sarà l’argentino, che pochi mesi fa ha raggiunto una prestigiosa finale nel torneo di Rio de Janeiro ed è un giocatore molto ostico sulla terra rossa. Si tratterà del primo confronto in carriera tra i due: in palio un posto in finale contro il vincente del match Kotov-Carballes Baena. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 6 aprile come secondo ...