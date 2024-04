Berrettini batte Sonego a Marrakech | «Tornare in semifinale a livello Atp mi fa stare bene»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il derby italiano tra Matteoe Lorenzoall’Atp ditermina con la vittoria 6-3 7-6 per il finalista di Wimbledon 2021. Si è giocato 1 ora e 42 minuti.giocherà quindi la 19esimaAtp: ancora non si sa se contro l’australiano Vukic o l’argentino Navone.: «inè emozionante, non penso ancora a Monte Carlo» «Conci conosciamo moltosin da quando avevamo 10 anni. Oggi era difficile rispondere, la palla volava per il vento. Sono contento di essere tornato in. Devo ringraziare il torneo di Monte-Carlo per la wild card, ma adesso penso ae un match alla volta. L’obiettivo è arrivare ...