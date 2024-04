Bergamo Next Level alza l’asticella | 19 eventi in programma e due ministri tra i relatori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024). Diciannoveper leggere il presente e costruire il futuro., la rassegna promossa da Università degli studi die Pro Universitate Bergomensi, torna per il quarto anno consecutivo e punta ancora più in alto, a cominciare dal palinsesto. Dieci conferenze, cinque tavole rotonde, due conferenze-spettacolo, due workshop a porte chiuse, frutto del coinvolgimento nellazione di oltre sessanta tra docenti e ricercatori dell’Università degli studi di. Anche le tematiche scelte per gli, completamente gratuiti e per la prima volta tutti in presenza, seguono la linea del progresso: dalla geopolitica, alla transizione 5.0, fino alla longevità. E ancora, la mobilità, i giovani, la ...