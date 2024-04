Bere meno ma meglio | giovani in fuga e ascesa del low alcol Ecco 7 tendenze del mondo del vino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 aprile 2024) È vero. Ilha zoppicato durante tutto il 2023 e l'economia non ha sorriso a questo settore il cui export mondiale muove un giro d'affari da oltre 37 miliardi di euro. Da più parti, il mantra dell'industria vinicola si è focalizzato su come trovare le chiavi della ripresa. Ma gli analisti più attenti provano a trovare le occasioni di crescita anche in un periodo negativo. Lo hanno fatto gli esperti dell'Iwsr, istituto londinese specializzato in indagini di mercato, che hanno individuato setteche l'industria del settore dovrà monitorare in questo 2024. Vediamole nel dettaglio. I mercati emergenti C'è una verità di fondo nel mercato delmondiale ed è la strutturale tendenza alla diminuzione dei consumi nei Paesi considerati maturi, ovvero Italia e Francia (dove questo si osserva da decenni), ma anche Stati Uniti, che ...