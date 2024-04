Benevento | l’acqua è tornata | domani la normalità in tutta la città

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGesesa comunica di avere ricevuto alle ore 20:42 di questa sera comunicazione da parte della Regione Campania di completamento dei lavori e, pertanto, ha immediatamente avviato alle ore 20:46 le manovre di riapertura delle condotte interessate dall’interruzione idrica. Gesesa ha monitorato costantemente i lavori eseguiti, grazie anche alla sempre proficua collaborazione con i tecnici responsabili della Regione Campania, nonché i flussi e i livelli idrici in modo da effettuare le riaperture con il dovuto tempismo onde alleviare il più possibile i disagi dei Cittadini interessati. L’operazione è riuscita positivamente grazie al lavoro ininterrotto, di notte e di giorno, di tante persone. Un grande impegno è stato dedicato anche al rifornimento tramite autobotti itineranti delle utenze sensibili come ospedale, casa circondariale, cliniche, case di riposo, ...

